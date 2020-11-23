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Началось банкротство КУСХП «Краснополье», два года назад директора этого предприятия посадили за взятку в виде палки колбасы
Источник материала: Партизан
В Россонском районе началась процедура банкротства коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Краснополье».
Производство по делу об экономической несостоятельности этого предприятия экономический суд Витебской области начал 5 ноября. С этой даты колхозу назначен защитный период, который завершится 5 декабря.
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Началось банкротство КУСХП «Краснополье», два года назад директора этого предприятия посадили за взятку в виде палки колбасы
В Россонском районе началась процедура банкротства коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Краснополье».
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