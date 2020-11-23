Машина ГАИ сбила двух человек на переходе в Минске

Авария произошла около 16:10 в воскресенье 22 ноября на улице Матросова белорусской столицы.





"Экипаж столичной Госавтоинспекции с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом сопровождал колонну техники и вблизи дома номер 17 совершил наезд на двоих пешеходов – мужчину и женщину", – сказали в ГАИ. В соцсетях уточняется, что речь идет о спецтехнике - автозаках.





ГАИ оправдывается тем, что "граждане переходили улицу по регулируемому пешеходному переходу, однако проигнорировали п. 20 ПДД – в нем говорится, что пешеходам следует пропускать авто с включенными мигалками".





Женщину доставили в больницу для обследования – она получила незначительную травму, ее спутник не пострадал.



