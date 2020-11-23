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Арина Соболенко завершила сезон на 10-й строке мирового рейтинга, Виктория Азаренко — на 13-й

23.11.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Женская теннисная ассоциация (ВТА) с понедельника представила актуальную версию рейтинга спортсменок в одиночном разряде.



Звание первой ракетки мира сохраняет за собой Эшли Барти из Австралии, на втором месте — румынка Симона Халеп, замыкает тройку лидеров японская теннисистка Наоми Осака.

Сильнейшая из представительниц Беларуси Арина Соболенко завершила сезон на 10-м месте, Виктория Азаренко — на 13-м.

В первую сотню также вошла Александра Саснович (90).

МИРОВОЙ РЕЙТИНГ
ЖЕНЩИНЫ

1 (1). Э.Барти (Австралия) 8717
2 (2). С.Халеп (Румыния) 7255
3 (3). Н.Осака (Япония) 5780
4 (4). С.Кенин (США) 5760
5 (5). Э.Свитолина (Украина) 5260
6 (6). Кар.Плишкова (Чехия) 5205
7 (7). Б.Андрееску (Канада) 4555
8 (8). П.Квитова (Чехия) 4516
9 (9). К.Бертенс (Нидерланды) 4505
10 (10). А.СОБОЛЕНКО (Беларусь) 4220
…13 (13). В.АЗАРЕНКО 3426
…90 (90). А.САСНОВИЧ 833
…133 (133). О.ГОВОРЦОВА 570
…293 (293). В.ЛАПКО 207
 
 
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Женская теннисная ассоциация (ВТА) с понедельника представила актуальную версию рейтинга спортсменок в одиночном разряде.
 
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