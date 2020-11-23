«Жарко будет и вокруг Беларуси». Макей рассказал, чем Беларусь ответит на европейские санкции

Источник материала: Ежедневник

фото: teleskop-by.org

Глава МИД предупредил, что Беларусь готовит для Европы ответ по санкциям. Особенно чувствительными они будут в случае, если ЕС решит воздействовать на Беларусь экономическими мерами.

В интервью для телеканала «Беларусь1» Владимир Макей заявил о желании Беларуси продолжать многовекторную политику. Однако дружить со всеми в равной мере страна не будет, предупредил он. Полная стенограмма интервью опубликована на сате МИД.

Сегодня, проинформировал министр, более 50% экспорта Беларуси приходится на ЕС и другие государства дальнего зарубежья. «Поэтому принцип многовекторности остается. Нужно просто всем четко понимать: есть векторы более важные, есть, условно говоря, менее важные. Мы намерены и будем стремиться развивать наши отношения со всеми государствами мира, будь то Восток, Запад, Север или Юг. Беларусь».

Тем не менее, отвечать на санкции, введенные Евросоюзом, Беларуси будет. Во-первых, Беларусь расширит санкционные персональные списки, в которые будут включены представители руководства Европейского союза, руководства ряда европейских государств. Также приостановлена работа координационной группы «Беларусь-ЕС», диалог по правам человека с Европейским союзом, сотрудничество в рамках инициативы «Восточное партнерство» (уровень участия снижен до экспертного).

Макей подчеркнул, что все эти меры носят ответный характер и не являются инициативой Беларуси. Министр также выразил надежду на временный характер этих мер: «Рано или поздно это в любом случае придется понять, воспринять, потому что даже наш недавний опыт сотрудничества с Европейским союзом говорит о том, что буквально 4-5 лет нормального сотрудничества принесли больше для всех – и для европейских партнеров, и для белорусского государства и гражданского общества (о чем так заботятся наши партнеры) – чем предыдущие 15 лет, когда мы находились под санкциями».

В интервью также была затронута тема взаимоотношений с Литвой и Польшей, наиболее активно критикующими политику белорусских властей. В случае, если риторика этих стран, не изменится, Беларусь также предпримет ответные шаги, предупредил Макей: «Уже сегодня, я знаю, что предпринимаются шаги по конкретной реализации мер по поставкам нашей продукции через российский порт. Конечно же, мы будем смотреть выгодно для нас это или нет. Мы будем принимать окончательное решение исходя из выгоды для Беларуси подобного рода решения. Но, в любом случае, вопрос диверсификации стоит на нашей повестке дня и, конечно же, мы будем учитывать поведение наших западных соседей в этой сфере».

Владимир Макей предостерег также Запад от принятия экономических санкций против Беларуси: «Если кто-то хочет пожара в этом регионе, то мы, конечно же, найдем, чем ответить инициаторам подобного рода шагов. И вот тогда уже жарко будет и вокруг Беларуси, скажем так».

«У нас есть достаточный набор средств, который позволит нам адекватно отреагировать на возможные экономические рестриктивные меры в отношении Беларуси. Я уже упомянул сегодня: это и целесообразность и перспективы нашего сотрудничества с Европейской комиссией и Европейским союзом по вопросам атомной энергетики, по общей борьбе с нелегальной иммиграцией, с трансграничной преступностью, с контрабандой наркотиков и так далее тому подобное. Мы сейчас работаем над документом в таможенный сфере, где имеется тоже ряд чувствительных вопросов. Надо посмотреть на это. Посмотрим на ряд программ в гуманитарной сфере, который реализуется здесь зарубежными государствами и неправительственными организациями, и ряд образовательных программ. В целом набор средств и методов достаточно большой, но нам не хотелось бы, еще раз подчеркну, прибегать к этому. Надеюсь, что здравый смысл возобладает, и ни у кого не появится желание выстраивать новые берлинские стены в данной ситуации».