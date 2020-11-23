|
Утром в Минске сгорел мусоровоз
Источник материала: Tut.by
Утром 23 ноября в Минске загорелся мусоровоз. Об этом
Информация о возгорании мусоровоза на улице Захарова поступила спасателям около 08.00. Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, кабина грузового автомобиля была охвачена пламенем. В 08.08 пожар был ликвидирован.
В результате пожара никто не пострадал. Причина происшествия устанавливается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате пожара никто не пострадал. Причина происшествия устанавливается.
|
Архив (Разное)