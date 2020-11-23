Утром в Минске сгорел мусоровоз

Источник материала: Tut.by

Утром 23 ноября в Минске загорелся мусоровоз. Об этом сообщили в МЧС.

Информация о возгорании мусоровоза на улице Захарова поступила спасателям около 08.00. Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, кабина грузового автомобиля была охвачена пламенем. В 08.08 пожар был ликвидирован.





В результате пожара никто не пострадал. Причина происшествия устанавливается.