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Шале с американским кантри внутри. Красивый дом среди сосен в России, который вам понравится

23.11.2020 11:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На выбор архитектурного облика этого дома в коттеджном поселке в Ленинградской области во многом повлияло природное окружение. Территория, предназначенная для строительства, находится в живописном сосновом лесу, поэтому владельцы участка заказали проект в стиле шале. Архитекторы предложили им оригинальный вариант комбинированного строения, где первый этаж — каменный, а второй — из клееного бруса, пишет houses.ru.


Заказчикам нравится эстетика природных материалов, поэтому для облицовки фасадов первого этажа использовали рваный известняк. Фото: Дмитрий Песочинский

Комбинирование таких натуральных материалов, как дерево и камень, выгодно отличается и с практической, и с декоративной точек зрения, ведь их сочетание расширяет возможности художественного оформления.

В глубине участка, куда ведут извилистые каменные дорожки, возведен небольшой крытый остекленный павильон, а рядом с домом — хозяйственная постройка с навесом для автомобилей.


В ландшафтном дизайне обыграна красота соснового леса, при этом деревья были максимально сохранены и добавлены хвойные декоративные растения.

Заказчики попросили оформить интерьер в духе кантри. Для прагматичного и немного брутального американского кантри характерно использование массивной мебели из натурального дерева, такой, например, как обеденная группа и кухонный гарнитур. При этом бытовая техника в рабочей зоне встроена таким образом, чтобы она не выделялась на фоне общей обстановки.




Один из самых характерных элементов стиля кантри — потолочные балки. В данном случае они выполняют декоративную функцию, но изготовлены из сосны. Их идеально дополняют трековые светильники и кованые люстры ручной работы с плафонами из выдувного стекла.


По желанию заказчиков в оформлении дома преимущественно должны использоваться природные материалы, поэтому для отделки помещений первого этажа выбран песчаник серии «Римская кладка». Так как во всем доме установлена система «теплый пол», в качестве напольного покрытия предпочли керамогранит.

На нижнем уровне дома размещена просторная гостиная с двумя зонами отдыха — телевизионной и каминной, отлично просматривающейся и из столовой. Здесь обустроена большая спальня, которая может использоваться как гостевая. К ней примыкает ванная комната с окном и почти 12-метровая гардеробная. Кроме того, в доме оборудованы компактная, но удобно спланированная парная с помывочной, а также три кладовые.


В кабинете обустроены два рабочих места — для каждого супруга

Кухня-столовая по площади немного превосходит гостиную. Из нее через раздвижные остекленные двери есть выход на открытую террасу, где установлена ванна с гидромассажем.


Второй этаж — деревянный, и он не уступает по удобству первому. Здесь расположены две спальни и кабинет-библиотека. Все помещения, как и хотели заказчики, сделаны в одном стиле, но при этом авторы проекта избежали однообразия, придав каждому из них свой особый шарм и настроение.



Пол во всех помещениях второго этажа облицован плиткой с текстурой натурального дерева. Планировка хозяйской спальни построена по принципу симметрии: в центре расположена кровать, а по бокам от нее — гардеробная и ванная.

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