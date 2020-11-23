Под Молодечно Peugeot врезался в забор и перевернулся - погиб непристегнутый пассажир

Источник материала: Tut.by

Пассажир погиб при опрокидывании легковушки в Молодечненском районе, сообщили в пресс-службе МВД.





Происшествие случилось в ночь на 22 ноября. Предварительно установлено, что 38-летний водитель Peugeot не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался в забор и перевернулся.

В результате ДТП 58-летний пассажир легковушки от полученных травм умер на месте происшествия.





По предварительной информации, водитель Peugeot был пьян, а пассажир не был пристегнут ремнем безопасности.