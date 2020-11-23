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На Подгорной в Гомеле произошло ДТП с участием машины медпомощи

23.11.2020 11:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В понедельник утром на улице Подгорной произошло ДТП с участием автомобиля медпомощи, сообщает «ЧП Гомель».


Как сообщают очевидцы, авария произошла примерно в 8.30.

Водитель автомобиля медпомощи оказался зажат в салоне машины. После деблокировки мужчину доставили в больницу.

 
Теги: Гомель
 
 
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В понедельник утром на улице Подгорной произошло ДТП с участием автомобиля медпомощи.
 
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