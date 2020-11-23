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На Подгорной в Гомеле произошло ДТП с участием машины медпомощи
Источник материала: Tut.by
В понедельник утром на улице Подгорной произошло ДТП с участием автомобиля медпомощи,
Как сообщают очевидцы, авария произошла примерно в 8.30.
Водитель автомобиля медпомощи оказался зажат в салоне машины. После деблокировки мужчину доставили в больницу.
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В понедельник утром на улице Подгорной произошло ДТП с участием автомобиля медпомощи.
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