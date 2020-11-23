Новый флагман OnePlus 9 Pro показали со всех сторон до анонса

Источник материала: Tut.by

Известный точными прогнозами инсайдер OnLeaks показал на качественных изображениях новый флагманский смартфон OnePlus 9 Pro. Официально этот аппарат еще не представили.





Устройство получит экран на 6,7 дюйма с немного загнутыми с левой и правой сторон гранями. Матрица — AMOLED, разрешение — Quad HD+. В нее встроят сканер отпечатков пальцев. Кроме того, панель наверняка сможет похвастаться увеличенной частой обновления в 120 Гц или даже 144 Гц.

Процессором для аппарата выступит следующий топовый SoC от компании Qualcomm (вероятно, Snapdragon 875). Оперативной памяти окажется до 12 ГБ. Операционная система — Android 11 с фирменной оболочкой OxygenOS 11. Также предполагается, что объем встроенного аккумулятора телефона составит 4510 мА·ч, в активе будет и 65-ваттная быстрая проводная зарядка.





Фронтальная камера разместится в небольшом вырезе в форме буквы «О» в левой верхней части экрана. Основной блок фотомодулей находится на задней стороне девайса, его прикроют защитным стеклом. Более подробных спецификаций пока нет.

По информации OnLeaks, анонса OnePlus 9 Pro стоит ожидать в марте следующего года.

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