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В Индии в колодец упал взрослый слон. Понадобилось 50 человек и 14 часов работы, чтобы благополучно достать животное (видео)

23.11.2020 11:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Необычная история со счастливым концом произошла на прошлой неделе в южноиндийском штате Тамилнад. Вечером 19 ноября в одной из местных деревень ее житель услышал истошный рев, доносившийся из колодца. Как вскоре выяснилось, источником звуков был незадачливый слон, не заметивший провал в земле и туда рухнувший. На следующий день животное было успешно извлечено на поверхность и после проверки ветеринарами возвращено в естественную среду обитания.

К счастью, при падении слон отделался только испугом, шоковое состояние от которого, вероятно, и стало причиной исторгаемых им воплей. На разработку операции спасения местным жителям понадобилось какое-то время, а чтобы несколько успокоить представителя отряда хоботных, ему накидали в яму банановых листьев, поеданием которых тот и занялся. В конечном итоге в спасении участвовало около 50 человек, еще около сотни остались заинтересованными наблюдателями. Была задействована и спецтехника: два экскаватора, кран и несколько грузовиков. В общей сложности спустя 14 часов слона благополучно достали, осмотрели на предмет повреждений и, не обнаружив таковых, отпустили на волю, после чего животное скрылось в неизвестном направлении.

 
 
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Необычная история со счастливым концом произошла на прошлой неделе в южноиндийском штате Тамилнад. Вечером 19 ноября в одной из местных деревень ее житель услышал...
 
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