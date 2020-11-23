Хроника дня. Глава МИД высказался о призывах к экономическим санкциям, в ГУВД рассказали о 200 задержанных в воскресенье

Источник материала: Onliner

Очередное утро в Беларуси начинается с политических новостей. Владимир Макей дал интервью телеканалу «Беларусь 1» и рассказал об опасностях, которые несут экономические санкции. В свою очередь, в ГУВД Мингорисполкома назвали цифру задержанных в воскресенье на протестных акциях. Подробнее обо всем этом рассказываем чуть ниже.

Глава МИД Беларуси: «Призывы к экономическим санкциям, в моем понимании, не просто большая глупость — это большая опасность для государственности»

Владимир Макей дал интервью телеканалу «Беларусь 1», стенограмма которого опубликована на сайте МИД. В нем глава ведомства рассказал о стратегических партнерах нашей страны, а также о том, какие опасности для государственности Беларуси несут экономические санкции.

Макей отметил, что Россия является «для нас стратегическим союзником, главным партнером».

— И хотим мы этого или не хотим, но основной вектор, основная тяжесть нашего сотрудничества будет находиться в этом направлении. И от этого никто не отказывается — наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы эти связи во всех сферах и областях укреплялись и углублялись. Если бы у нас не было споров по нефти, газу, то убежден, что торгово-экономическое, политическое взаимодействие было бы еще более мощным, — сказал Макей.

Он также высказался по поводу экономических санкций в отношении Беларуси.

— Эти призывы к экономическим санкциям, в моем понимании, не просто большая глупость — это большая опасность для государственности Беларуси в целом. И если кто-то думает, что это принесет благо, то он глубоко ошибается. Конечно же, мы будем разговаривать с нашими западными партнерами в этом плане. Мне кажется, там существует больше понимания относительно того, стоит ли идти на подобные меры — на введение экономических санкций против Беларуси. Но хочу сказать: если кто-то хочет пожара в этом регионе, то мы, конечно же, найдем чем ответить инициаторам подобного рода шагов. И вот тогда уже жарко будет и вокруг Беларуси, скажем так, — рассказал Макей.

Он добавил, что сегодня обсуждаются ответные меры на эти шаги. И если кому-то захочется их предпринять, «то у нас есть достаточный набор средств, который позволит нам адекватно отреагировать на возможные экономические рестриктивные меры в отношении Беларуси».

— Я уже упомянул сегодня: это и целесообразность и перспективы нашего сотрудничества с Европейской комиссией и Европейским союзом по вопросам атомной энергетики, по общей борьбе с нелегальной иммиграцией, с трансграничной преступностью, с контрабандой наркотиков и так далее и тому подобное. Мы сейчас работаем над документом в таможенный сфере, где имеется тоже ряд чувствительных вопросов. Надо посмотреть на это. Посмотрим на ряд программ в гуманитарной сфере, который реализуется здесь зарубежными государствами и неправительственными организациями, и ряд образовательных программ. В целом набор средств и методов достаточно большой, но нам не хотелось бы, еще раз подчеркну, прибегать к этому. Надеюсь, что здравый смысл возобладает, и ни у кого не появится желания выстраивать новые берлинские стены в данной ситуации, — сказал Макей.

Министр также высказался и об оппонентах, которые сейчас находятся за рубежом:

— Сейчас звучит уже революционная риторика: «давайте санкции, причем самые жесткие санкции». До этого говорили, что постараются сделать так, чтобы не было плохо народу, обычному человеку. Сегодня уже про этот народ и обычного человека начинают постепенно забывать.

В ГУВД назвали цифру задержанных в воскресенье

В Минске 22 ноября во время протестных акций были задержаны более 200 человек, сообщает БЕЛТА.

«С 12:00 до 13:00 в различных районах столицы собирались группы граждан, которые планировали в последующем направиться в центр города. Обозначив себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы, группы граждан выходили на проезжую часть в районе Каменной Горки, на улицах Калиновского, Голубева и в других местах, блокируя при этом движение участников дорожного движения и общественного транспорта. В целях безопасности граждан и участников дорожного движения сотрудники милиции вытеснили собравшихся граждан с проезжей части», — рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Сообщается, что на территории Минска были задержаны более 200 граждан, в отношении них проводится проверка в рамках действующего законодательства.

(будет дополнено)