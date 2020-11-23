Электрический Hummer получит-таки кузов универсал

Источник материала: Onliner

Концерн General Motors пока представил лишь одну версию GMC Hummer EV — пикап. Модель явно создавалась для будущей конкуренции с траком Tesla. Но поклонники классического Hummer желают видеть обычный универсал возрожденного внедорожника. Кажется, будет и такая версия!

Портал InsiderEVs обратил внимание на одно из последних видео GM. Ролик был посвящен будущим новинкам концерна. В кадре засветился макет универсала GMC Hummer EV. Спереди машина почти не отличается от рассекреченного ранее пикапа, а вот корма здесь более традиционная — с пятой дверью. В любом случае машина получит платформу BT1 и мощную батарею Ultium. Технически «пятидверка» не будет отличаться от пикапа (на фото ниже).





Напомним, электрический Hummer получит силовую установку мощностью 1014 л. с. Запас хода будущей новинки составит 560 л. с. Предполагается, что универсал Hummer'2022 получит в том числе 7-местную версию (трехрядные внедорожники очень популярны в США). Продажи пикапа GMC Hummer EV стартуют через год. Стоить машина будет от 113 тысяч долларов. Универсал обещает быть чуть дороже. Он появится ближе к 2022-му.