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Электрический Hummer получит-таки кузов универсал

23.11.2020 11:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Концерн General Motors пока представил лишь одну версию GMC Hummer EV — пикап. Модель явно создавалась для будущей конкуренции с траком Tesla. Но поклонники классического Hummer желают видеть обычный универсал возрожденного внедорожника. Кажется, будет и такая версия!

Портал InsiderEVs обратил внимание на одно из последних видео GM. Ролик был посвящен будущим новинкам концерна. В кадре засветился макет универсала GMC Hummer EV. Спереди машина почти не отличается от рассекреченного ранее пикапа, а вот корма здесь более традиционная — с пятой дверью. В любом случае машина получит платформу BT1 и мощную батарею Ultium. Технически «пятидверка» не будет отличаться от пикапа (на фото ниже).

Электрический Hummer получит-таки кузов универсал

Напомним, электрический Hummer получит силовую установку мощностью 1014 л. с. Запас хода будущей новинки составит 560 л. с. Предполагается, что универсал Hummer'2022 получит в том числе 7-местную версию (трехрядные внедорожники очень популярны в США). Продажи пикапа GMC Hummer EV стартуют через год. Стоить машина будет от 113 тысяч долларов. Универсал обещает быть чуть дороже. Он появится ближе к 2022-му.

Hummer H2 I, 2005 г.в., 110 000 км
бордовый, внедорожник, бензин 6 л, автоматическая, полный привод
47 726 р.
18 700$ / 15 751€
Hummer H3 I SPORT UTILITY 4-DR, 2006 г.в., 148 060 км
черный, внедорожник, бензин 3.5 л, автоматическая, полный привод
35 476 р.
13 900$ / 11 708€
Hummer H2 I MEGA HUMMER H2, 2005 г.в., 215 000 км
белый, лимузин, бензин 6 л, автоматическая, полный привод
127 610 р.
50 000$ / 42 116€
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Концерн General Motors пока представил лишь одну версию GMC Hummer EV — пикап. Модель явно создавалась для будущей конкуренции с траком Tesla. Но поклонники классического Hummer...
 
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