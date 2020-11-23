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Электрический Hummer получит-таки кузов универсал
Источник материала: Onliner
Концерн General Motors пока представил лишь одну версию GMC Hummer EV — пикап. Модель явно создавалась для будущей конкуренции с траком Tesla. Но поклонники классического Hummer желают видеть обычный универсал возрожденного внедорожника. Кажется, будет и такая версия!
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Напомним, электрический Hummer получит силовую установку мощностью 1014 л. с. Запас хода будущей новинки составит 560 л. с. Предполагается, что универсал Hummer'2022 получит в том числе 7-местную версию (трехрядные внедорожники очень популярны в США). Продажи пикапа GMC Hummer EV стартуют через год. Стоить машина будет от 113 тысяч долларов. Универсал обещает быть чуть дороже. Он появится ближе к 2022-му.
бордовый, внедорожник, бензин 6 л, автоматическая, полный привод
черный, внедорожник, бензин 3.5 л, автоматическая, полный привод
белый, лимузин, бензин 6 л, автоматическая, полный привод
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Концерн General Motors пока представил лишь одну версию GMC Hummer EV — пикап. Модель явно создавалась для будущей конкуренции с траком Tesla. Но поклонники классического Hummer...
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