Доллар и евро медленно дешевеют

Источник материала: Onliner

За предыдущую неделю валюты корзины сообща вытоптали себе некоторое плато и по нему относительно мирно ползали. Но, как обычно, за выходные могло много чего поменяться в их настроениях и планах. Смотрим, что покажут торги Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар с утра подешевел на крохотные 0,17 копейки. Торгуется пока по 2,5505.

Евро сбросил 0,11 копейки. Стоит 3,0289.

Российский рубль подорожал на 0,52 копейки за сотню. Она продается по 3,3611.

В пятницу доллар потерял 0,42 копейки и стоил 2,5522. Евро прибавил 0,14 копейки и торговался по 3,03. Сотня российского рубля подорожала на 0,47 копейки и стоила 3,3559.