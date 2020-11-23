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Доллар и евро медленно дешевеют

23.11.2020 11:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

За предыдущую неделю валюты корзины сообща вытоптали себе некоторое плато и по нему относительно мирно ползали. Но, как обычно, за выходные могло много чего поменяться в их настроениях и планах. Смотрим, что покажут торги Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар с утра подешевел на крохотные 0,17 копейки. Торгуется пока по 2,5505.

Евро сбросил 0,11 копейки. Стоит 3,0289.

Российский рубль подорожал на 0,52 копейки за сотню. Она продается по 3,3611.

В пятницу доллар потерял 0,42 копейки и стоил 2,5522. Евро прибавил 0,14 копейки и торговался по 3,03. Сотня российского рубля подорожала на 0,47 копейки и стоила 3,3559.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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За предыдущую неделю валюты корзины сообща вытоптали себе некоторое плато и по нему относительно мирно ползали. Но, как обычно, за выходные могло много чего...
 
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