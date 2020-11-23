|
Доллар и евро медленно дешевеют
Источник материала: Onliner
За предыдущую неделю валюты корзины сообща вытоптали себе некоторое плато и по нему относительно мирно ползали. Но, как обычно, за выходные могло много чего поменяться в их настроениях и планах. Смотрим, что покажут торги Белорусской валютно-фондовой биржи.
Доллар с утра подешевел на крохотные 0,17 копейки. Торгуется пока по 2,5505.
Евро сбросил 0,11 копейки. Стоит 3,0289.
Российский рубль подорожал на 0,52 копейки за сотню. Она продается по 3,3611.
В
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За предыдущую неделю валюты корзины сообща вытоптали себе некоторое плато и по нему относительно мирно ползали. Но, как обычно, за выходные могло много чего...
|
Архив (Разное)