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SpaceX перенесла запуск группировки интернет-спутников Starlink

23.11.2020 11:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Компания SpaceX Илона Маска отложила на сутки запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой из 60 микроспутников Starlink. Об этом компания сообщила в Twitter.

«Отменяем сегодняшний запуск Starlink», — сообщили в компании.

В SpaceX пояснили, что ракета и груз исправны, а дополнительным временем команда воспользуется для анализа данных. Предполагается, что следующий запуск намечен на 23 ноября в 21:34 по местному времени, передает РБК.

По данным Space.com, запланированный пуск мог стать 23-м запуском SpaceX в 2020 году и 100-м полетом ракеты Falcon 9, а также 16-й миссией SpaceX Starlink.

Компания запускает спутники Starlink для создания глобальной интернет-сети и улучшения интернет-покрытия по всему миру. Первые спутники SpaceX отправила на орбиту в 2019 году.

 
 
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Компания SpaceX Илона Маска отложила на сутки запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой из 60 микроспутников Starlink. Об этом компания сообщила в Twitter.
 
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