|
SpaceX перенесла запуск группировки интернет-спутников Starlink
Источник материала: АФН
Компания SpaceX Илона Маска отложила на сутки запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой из 60 микроспутников Starlink. Об этом компания сообщила в Twitter.
«Отменяем сегодняшний запуск Starlink», — сообщили в компании.
В SpaceX пояснили, что ракета и груз исправны, а дополнительным временем команда воспользуется для анализа данных. Предполагается, что следующий запуск намечен на 23 ноября в 21:34 по местному времени, передает РБК.
По данным Space.com, запланированный пуск мог стать 23-м запуском SpaceX в 2020 году и 100-м полетом ракеты Falcon 9, а также 16-й миссией SpaceX Starlink.
Компания запускает спутники Starlink для создания глобальной интернет-сети и улучшения интернет-покрытия по всему миру. Первые спутники SpaceX отправила на орбиту в 2019 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания SpaceX Илона Маска отложила на сутки запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой из 60 микроспутников Starlink. Об этом компания сообщила в Twitter.
|
Архив (Разное)