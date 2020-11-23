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«Жыве беларус». Самая популярная в России спортивная газета вышла сегодня с таким заголовком на первой полосе
Источник материала: Партизан
Известная российская спортивная газета «Советский спорт» вышла сегодня с фотографией тренера Виктора Гончаренко на первой полосе и заголовком «Жыве беларус».
Статья посвящена команде Гончаренко ЦСКА, которая занимает первое место в таблице по итогам первого круга в российской премьер-лиге. Гончаренко тренирует ЦСКА с декабря 2016 года.
Правда, в статье скептически относятся к шансам ЦСКА на победу в чемпионате, команда лишь на один очко опережает «Зенит», и игра ЦСКА в последних матчах подвергается критике.
Также вспомнили и белорусского игрока Илью Шкурина, который меньше года назад перешел в ЦСКА, но так и не закрепился в основе:
«Белорус Илья Шкурин прочно сидит в запасе. Последняя новость о нем была с политическим контекстом — игрок отказался играть за сборную своей страны, пока президент там Александр Лукашенко. Ему сейчас важнее, чтобы «Жыве Беларусь»…»
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«Жыве беларус». Самая популярная в России спортивная газета вышла сегодня с таким заголовком на первой полосе
Известная российская спортивная газета «Советский спорт» вышла сегодня с фотографией тренера Виктора Гончаренко на первой полосе и заголовком «Жыве беларус».
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