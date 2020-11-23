Самая опасная для режима профессия: прямо сейчас за решеткой находятся 23 журналиста

сообщил советник Светланы Тихановской по международным отношениям Франак Вячорка. На данный момент под стражей находятся не менее 23 белорусских журналистов. Об этомсоветникпо международным отношениям





«Сейчас в тюрьме находятся не менее 23 белорусских журналистов. По крайней мере шестерым из них грозит многолетний срок тюрьмы за преступления, которые они никогда не совершали. Журналистика – это не преступление», – написал Вячорка в своем Facebook.







