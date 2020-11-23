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Самая опасная для режима профессия: прямо сейчас за решеткой находятся 23 журналиста
Источник материала: Партизан
Они были арестованы за то, что просто честно делали свою работу.
На данный момент под стражей находятся не менее 23 белорусских журналистов. Об этом
«Сейчас в тюрьме находятся не менее 23 белорусских журналистов. По крайней мере шестерым из них грозит многолетний срок тюрьмы за преступления, которые они никогда не совершали. Журналистика – это не преступление», – написал Вячорка в своем Facebook.
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Они были арестованы за то, что просто честно делали свою работу.
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