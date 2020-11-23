|
Дарья Блашко: работы в киевском университете, в основном, пишу на украинском. Даже думать начинаю на украинском языке
Источник материала: Партизан
На контрольном соревновании в Финляндии украинская биатлонистка белорусского происхождения Дарья Блашко выиграла спринтерскую гонку.
Для сайта федерации она рассказала об учебе в Киеве и об освоении украинского языка.
- Основным языком для общения для меня все же остается русский, но работы, в основном, пишу на украинском.
Когда оказываюсь в среде, где говорят только на украинском языке, то даже думать начинаю на нем. Иногда все перемешивается в голове, и это, наверное, самое сложное.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дарья Блашко: работы в киевском университете, в основном, пишу на украинском. Даже думать начинаю на украинском языке
На контрольном соревновании в Финляндии украинская биатлонистка белорусского происхождения Дарья Блашко выиграла спринтерскую гонку.
|
Архив (Разное)