Дарья Блашко: работы в киевском университете, в основном, пишу на украинском. Даже думать начинаю на украинском языке

Для сайта федерации она рассказала об учебе в Киеве и об освоении украинского языка.





- Основным языком для общения для меня все же остается русский, но работы, в основном, пишу на украинском.





Когда оказываюсь в среде, где говорят только на украинском языке, то даже думать начинаю на нем. Иногда все перемешивается в голове, и это, наверное, самое сложное.



