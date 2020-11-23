Один из директоров EPAM - на Окрестина

Источник материала: Tut.by

Во вчерашних списках «Весны» появился Игорь Овсяник . Это Senior Director, Special Projects в EPAM Systems, передает dev.by .



Источник: dev.by

То, что задержанный — именно директор EPAM, dev.by подтвердила его жена.

— Это он. Задержан вчера, при каких обстоятельствах, пока не ясно. Отвезен в Первомайский РУВД. Ночью доставлен на Окрестина. Списков в суде пока нет.

Жена Игоря не смогла подтвердить, что тот был задержан во время районного марша:

— Не знаю: он оказался в Первомайском РУВД — это не наш район.

Игорь Овсяник работает в EPAM почти 22 года. Начал с должности Software Testing Manager, долгое время был директором белорусского офиса, потом руководил персоналом в Великобритании, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Австрии. Сейчас руководит проектами в Индии, Нидерландах, Мексике, Китае, Вьетнаме, направленными на интеграцию новых подразделений в компанию.