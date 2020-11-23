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Один из директоров EPAM - на Окрестина
Источник материала: Tut.by
Во вчерашних списках «Весны» появился
То, что задержанный — именно директор EPAM, dev.by подтвердила его жена.
— Это он. Задержан вчера, при каких обстоятельствах, пока не ясно. Отвезен в Первомайский РУВД. Ночью доставлен на Окрестина. Списков в суде пока нет.
Жена Игоря не смогла подтвердить, что тот был задержан во время районного марша:
— Не знаю: он оказался в Первомайском РУВД — это не наш район.
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Это Senior Director, Special Projects в EPAM Systems.
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