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Один из директоров EPAM - на Окрестина

23.11.2020 11:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во вчерашних списках «Весны» появился Игорь Овсяник. Это Senior Director, Special Projects в EPAM Systems, передает dev.by.


Источник: dev.by

То, что задержанный — именно директор EPAM, dev.by подтвердила его жена.

— Это он. Задержан вчера, при каких обстоятельствах, пока не ясно. Отвезен в Первомайский РУВД. Ночью доставлен на Окрестина. Списков в суде пока нет.

Жена Игоря не смогла подтвердить, что тот был задержан во время районного марша:

— Не знаю: он оказался в Первомайском РУВД — это не наш район.

Игорь Овсяник работает в EPAM почти 22 года. Начал с должности Software Testing Manager, долгое время был директором белорусского офиса, потом руководил персоналом в Великобритании, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Австрии. Сейчас руководит проектами в Индии, Нидерландах, Мексике, Китае, Вьетнаме, направленными на интеграцию новых подразделений в компанию.

 
 
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Это Senior Director, Special Projects в EPAM Systems.
 
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