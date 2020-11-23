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Пассажир «Пежо» погиб в Молодечненском районе
Источник материала: Навiны
В Молодечненском районе автомобиль въехал в ограждение и опрокинулся.
По сообщению пресс-службы МВД, ночью 22 ноября 38-летний водитель «Пежо 306» не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с заборным ограждением. В результате машина опрокинулась.
58-летний пассажир от полученных травм скончался на месте аварии.
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В Молодечненском районе автомобиль въехал в ограждение и опрокинулся.
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