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Пассажир «Пежо» погиб в Молодечненском районе

23.11.2020 11:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Молодечненском районе автомобиль въехал в ограждение и опрокинулся.

Пассажир «Пежо» погиб в Молодечненском районе

По сообщению пресс-службы МВД, ночью 22 ноября 38-летний водитель «Пежо 306» не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с заборным ограждением. В результате машина опрокинулась.

58-летний пассажир от полученных травм скончался на месте аварии.

 
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В Молодечненском районе автомобиль въехал в ограждение и опрокинулся.
 
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