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Почти 80% белорусских компаний не рассматривают релокацию бизнеса

23.11.2020 11:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Подавляющее большинство белорусских компаний не рассматривают релокацию бизнеса, об этом задумываются в основном ИТ-компании, свидетельствуют результаты исследования, которое подготовила компания «Делойт» в Беларуси.

Почти 80% белорусских компаний не рассматривают релокацию бизнеса

Сбор данных для исследования прошел во второй половине сентября и первой половине октября 2020 года. В исследовании приняли участие 37 респондентов — финансовых директоров, представляющих ключевые секторы экономики страны. Данные собирались путем онлайн-анкетирования и интервью с экспертами.

«29 респондентов (78%) не рассматривают релокацию бизнеса. Восемь респондентов рассматривают один или два предложенных варианта релокации», — говорится в отчете, подготовленном на основании проведенного исследования.

При этом финансовые директора, которые рассматривают релокацию бизнеса, представляют ИТ-сектор.

«Ни один из респондентов, осуществляющих деятельность в секторе недвижимости и строительства, а также в сфере досуга и общественного питания, не рассматривает варианты релокации бизнеса и/или сотрудников за рубеж», — отмечают авторы.

Комментируя результаты исследования, директор компании «Делойт Лигал» Юрий Веремейко отметил, что ситуация в белорусских компаниях сейчас «очень нестабильна».

«Первоначальные эмоциональные решения неизбежно наталкиваются на организационные и финансовые вопросы. Распространенное мнение о том, что ИТ-компании могут очень быстро сменить юрисдикцию, верно лишь отчасти. Это очень серьезный шаг, предполагающий существенные расходы даже для этого сегмента бизнеса, которые должны быть просчитаны и оценены», — подчеркнул Веремейко.

В то же время, по его словам, ИТ-компании очень внимательно относятся к потребностям и настроениям своих команд, поэтому нельзя не признать, что многие частные компании в той или иной мере рассматривают такой вариант.

«Если будет внутренний запрос на релокацию, он будет удовлетворен. Тенденция последних месяцев — предоставление компаниями своим работникам возможности работать из зарубежных офисов или просто удаленно», — отметил собеседник.

Полный отчет исследования размещен на официальном сайте компании «Делойт» в Беларуси.

«Делойт» — одна из ведущих международных фирм, предоставляющая услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и консультирования по налогообложению и праву. Присутствует более чем в 150 странах.

 
 
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