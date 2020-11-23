Источник материала: Sputnik Беларусь

Колумбия провела третий - и последний в 2020 году - акцию "День без НДС". Рынок под открытым небом в Боготе в субботу заполнили толпы людей.

День без НДС правительство проводит, чтобы помочь экономике оправиться от пандемии. На 24 часа налог на добавленную стоимость исчезает - в Колумбии он составляет 19%. Это сравнимо со ставкой в Беларуси, где для большинства товаров она составляет 20%.

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Прошлые акции в Колумбии проводили в июне и в июле. Министерство торговли уже рассказало о первых результатах ноябрьского дня - продажи выросли более чем на 30%. В целом по прогнозам за этот день колумбийцы могли оставить на рынках и в магазинах более миллиарда евро.

Но у этого есть и обратная сторона. Во время акции "День без НДС", который проходил в июне, правительство уже критиковали за недостаточно серьезное отношение к пандемии. А день даже прозвали "ковидной пятницей" - по аналогии с "черной пятницей", которая в этом году в ряде стран запланирована на 27 ноября, пишет Financial Times.

Министр торговли Хосе Мануэль Рестрепо тогда оправдался, заявив, что из 73 тысяч торговых точек переполнены были только 85. И привел статистику, согласно которой проведение такой акции экономически себя оправдало. Президент Иван Дуке признал - люди не всюду соблюдали меры по социальному дистанцированию и пообещал извлечь урок из ситуации.

Впрочем, на этот раз президент призвал покупателей не пренебрегать социальной дистанцией и совершать покупки ответственно - и, разумеется, в масках.

Мэр Боготы Клаудиа Лопес летом призывала ограничить день без НДС онлайн-магазинами, но и на этот раз он снова прошел в оффлайн-формате. Частично последовали и этому призыву - электроприборы и компьютеры разрешили покупать только онлайн, пишет Infobae.

В Беларуси так называемая "черная пятница" намечена на 27 ноября - в этот день многие производители делают ощутимые скидки на свои товары.

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