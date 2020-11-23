Минздрав: ковидные надбавки медикам отменять никто не планирует

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«Ответственно заявляю: надбавки не планировалось и не планируется убирать. Более того, это находится на особом контроле», - сказал Дмитрий Пиневич, цитирует interfax.by.

Он напомнил, что ковидные надбавки введены решением президента страны.

«На любом совещании - оперативном, стратегическом - и ежедневных докладах один из первых вопросов главы государства: выделяются ли финансовые ресурсы по всем направлениям и, прежде всего, по оплате труда», - отметил и.о. министра здравоохранения.

Он добавил, что нет причин для тревоги в связи с тем, что к работе привлекаются студенты старших курсов в условиях возросшей нагрузки на медиков из-за эпидемии.

Дмитрий Пиневич пояснил, что там, где студенты работают не на практике, с ними заключают трудовые договоры с оплатой согласно тарификационным планам. Безусловно, ковидные надбавки тоже существуют, сказал он.