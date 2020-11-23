|
Минздрав: ковидные надбавки медикам отменять никто не планирует
Источник материала: Myfin
«Ответственно заявляю: надбавки не планировалось и не планируется убирать. Более того, это находится на особом контроле», - сказал Дмитрий Пиневич, цитирует interfax.by.
Он напомнил, что ковидные надбавки введены решением президента страны.
«На любом совещании - оперативном, стратегическом - и ежедневных докладах один из первых вопросов главы государства: выделяются ли финансовые ресурсы по всем направлениям и, прежде всего, по оплате труда», - отметил и.о. министра здравоохранения.
Он добавил, что нет причин для тревоги в связи с тем, что к работе привлекаются студенты старших курсов в условиях возросшей нагрузки на медиков из-за эпидемии.
Дмитрий Пиневич пояснил, что там, где студенты работают не на практике, с ними заключают трудовые договоры с оплатой согласно тарификационным планам. Безусловно, ковидные надбавки тоже существуют, сказал он.
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси выплаты ковидных надбавок медикам отменять никто не планирует. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич в...
|
Архив (Разное)