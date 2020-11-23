Источник материала: Ежедневник

фото: 4esnok.by

Отношения между странами могли бы быть более продуктивными в политической и экономической сфере, если бы не споры по нефти и газу, считает Владимир Макей.

В интервью телеканалу «Беларусь1», стенограмму которого опубликовал МИД, Владимир Макей заявил, что Россия была и остается главным партнером Беларуси: «Хотим мы этого или не хотим, но основной вектор, основная тяжесть нашего сотрудничества будет находиться в этом направлении. И от этого никто не отказывается – наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы эти связи во всех сферах и областях укреплялись и углублялись».

Другими стратегическими партнерами Беларуси Макей назвал Китай, страны ЕАЭС, СНГ, государства ОДКБ и, в целом, постсоветское пространство.

Руководитель также посетовал на упреки, которые Беларуси получила от своих стратегических партнеров по поводу многовекторной политики, проводившейся последние годы. «На мой взгляд, все государства мира стремятся проводить многовекторную политику, будь то Россия, США, великие державы, и тем более такие небольшие и средние государства как Беларусь и не имеющие значительного экономического потенциала просто обязаны ориентироваться на все стороны света и направления. Поэтому ни в коей мере нельзя упрекать Беларусь в том, что она стремится проводить многовекторную политику. В этом лежит выживание Беларуси как государства», - пояснил он.

Главное же препятствие к более тесному сотрудничеству с Россией, по мнению Макея, лежит в другой плоскости. «Если бы у нас не было споров по нефти, газу, то убежден, что торгово-экономическое, политическое взаимодействие было бы еще более мощным», - заявил он.