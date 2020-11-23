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На МКАД столкнулись три автомобиля, один опрокинулся. Все из-за Polo на встречной? (видео, обновлено)

23.11.2020 12:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили о ночной аварии на Минской кольцевой автодороге. В районе улицы Байкальской затруднено движение: по предварительной информации, около полуночи 22 ноября на этом участке внутреннего кольца МКАД столкнулись три автомобиля.

В результате ДТП одна из машин опрокинулась. В Госавтоинспекции проинформировали, что пострадавших нет. На месте работают сотрудники ОГАИ Заводского РУВД г. Минска, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Наш читатель Евгений рассказал корреспонденту Onliner, что проезжал место ДТП спустя несколько минут после аварии.

— Водитель BMW рассказал, что навстречу ему ехал Volkswagen Polo. BMW остановился в своей полосе, не понимая, что происходит. Polo стал разворачиваться прямо на МКАД — остались видны следы от шин на асфальте и на обочине. В этот момент в BMW сзади чуть не въехал Renault, зато в обоих влетел белый Geely, который и перевернулся, — сообщил свою версию собеседник.

На МКАД столкнулись три автомобиля, один опрокинулся. Все из-за Polo на встречной? (видео, обновлено)

Наш читатель утверждает, что все живы, обошлось даже без серьезных травм. А водитель Polo после всего случившегося скрылся.

Пока это неподтвержденная версия произошедшего. Мы стараемся получить официальную информацию, кроме того, готовы услышать участников этого ДТП, пишите нам: pv@onliner.by.

На МКАД столкнулись три автомобиля, один опрокинулся. Все из-за Polo на встречной? (видео, обновлено)

 
Теги: Минск
 
 
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В ГАИ Минска сообщили о ночной аварии на Минской кольцевой автодороге. В районе улицы Байкальской затруднено движение: по предварительной информации, около...
 
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