Источник материала: АФН

Лукашенко продолжает не приносящие результатов попытки изменить политическую ситуацию с использованием методов, которые черпает из главы учебника истории «Худшее их правления КПСС».

Говоря о протестах, пенсионер заявил, что одной из проблем этой ситуации является, «как один из основных недостатков в этой ситуации, отсутствие настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков».

«Прежде всего, у тех (видим по студентам), которые не прошли службу в Вооруженных Силах, которые не пробовали этого хлеба. Правда, есть и среди прошедших, но это единицы. Поэтому в патриотическом воспитание у нас большой пробел, его надо ликвидировать», - заявил он, принимая с докладом министра обороны Виктора Хренина.

Остается только предположить, как современные события будут звучать в интерпретации идеологов, например: «Настоящим примером патриотизма является пример командующего ВВ Карпенкова, который за все время разбил единственную витрину кофейни, укрывавшей протестующих врагов, пытавшихся погубить страну. Тем самым он героически показал, что враг не сможет спрятаться за стеклами сочувствующего протестам общепита».