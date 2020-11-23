Один из директоров EPAM на Окрестина

dev.by подтвердила его жена. То, что задержанный — именно директор EPAM,подтвердила его жена.





— Это он. Задержан вчера, при каких обстоятельствах, пока не ясно. Отвезён в Первомайский РУВД. Ночью доставлен на Окрестина. Списков в суде пока нет.





Жена Игоря не смогла подтвердить, что тот был задержан во время районного марша:





— Не знаю: он оказался в Первомайском РУВД — это не наш район.





Игорь Овсяник работает в EPAM почти 22 года.





Начал с должности Software Testing Manager, долгое время был директором белорусского офиса, потом руководил персоналом в Великобритании, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Австрии.





Сейчас руководит проектами в Индии, Нидерландах, Мексике, Китае, Вьетнаме, направленными на интеграцию новых подразделений в компанию.



