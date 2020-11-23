ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Павла Прилучного госпитализировали с травмой черепа

23.11.2020 12:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Звезду сериала «Мажор» госпитализировали в московскую клинику. По предварительной информации, он сам приехал в больницу и обратился за помощью к врачам. Сейчас они обследуют актера и проводят все необходимые процедуры, пишет starhit.


Сообщается, что 36-лений Павел находится в московской больнице ГКБ № 1 имени Пирогова. К врачам он приехал сам, они осмотрели его и решили оставить в медицинском учреждении. СМИ утверждают, что у Прилучного сломана лицевая кость, разбит череп и ссадины с ушибами.

Реабилитация может продлиться две недели. Данные о том, что случилось с Павлом, разнятся.

Так, есть версия, что на него напали, — это подтверждает один из источников. «Сильно избит, лежит в платной травматологии», — сообщил информатор. Другая версия сообщает то, что накануне артист прилетел из Калининграда, где 21 ноября попросту неудачно упал на асфальт и разбил левую сторону лица. Прилучный косвенно подтвердил госпитализацию, опубликовав в сториз кадры из больничной палаты.

В этом году Прилучный расстался с супругой Агатой Муцениеце. Причиной стали частые ссоры в паре, а также неадекватное поведение звезды сериала «Мажор». Бывшая жена рассказывала, что актер может сильно выпить и во время самоизоляции стал делать это чаще.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Звезду сериала «Мажор» госпитализировали в московскую клинику.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко объяснил отсутствие патриотизма у студентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика