Павла Прилучного госпитализировали с травмой черепа

Источник материала: Tut.by

Звезду сериала «Мажор» госпитализировали в московскую клинику. По предварительной информации, он сам приехал в больницу и обратился за помощью к врачам. Сейчас они обследуют актера и проводят все необходимые процедуры, пишет starhit.





Сообщается, что 36-лений Павел находится в московской больнице ГКБ № 1 имени Пирогова. К врачам он приехал сам, они осмотрели его и решили оставить в медицинском учреждении. СМИ утверждают, что у Прилучного сломана лицевая кость, разбит череп и ссадины с ушибами.

Реабилитация может продлиться две недели. Данные о том, что случилось с Павлом, разнятся.

Так, есть версия, что на него напали, — это подтверждает один из источников. «Сильно избит, лежит в платной травматологии», — сообщил информатор. Другая версия сообщает то, что накануне артист прилетел из Калининграда, где 21 ноября попросту неудачно упал на асфальт и разбил левую сторону лица. Прилучный косвенно подтвердил госпитализацию, опубликовав в сториз кадры из больничной палаты.

В этом году Прилучный расстался с супругой Агатой Муцениеце. Причиной стали частые ссоры в паре, а также неадекватное поведение звезды сериала «Мажор». Бывшая жена рассказывала, что актер может сильно выпить и во время самоизоляции стал делать это чаще.