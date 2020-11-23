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Под Гомелем Opel насмерть сбил мужчину. Следователи устанавливают его личность

23.11.2020 12:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следователи устанавливают личность пешехода, погибшего в ДТП в Гомельском районе, сообщили в Следственном комитете.


По данным следствия, около 00.15 23 ноября на 6-м километре автодороги Северо-Западный обход Гомеля водитель Opel Vectra совершил наезд на мужчину, который находился на проезжей части. Пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. Следователи устанавливают его личность.

Приметы погибшего: на вид 30−35 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы светлые, носил усы и бороду. Был одет: куртка темного цвета с белыми вставками на рукавах, брюки синие, кроссовки черные.

Если вы располагаете информацией о личности мужчины, обстоятельствах ДТП, записями видеорегистратора, сообщите в УСК по Гомельской области по телефонам: 69−30−50, 8 029 333-32-05.

 
Теги: Гомель
 
 
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Приметы погибшего: на вид 30−35 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы светлые, носил усы и бороду.
 
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