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Под Гомелем Opel насмерть сбил мужчину. Следователи устанавливают его личность
Источник материала: Tut.by
Следователи устанавливают личность пешехода, погибшего в ДТП в Гомельском районе,
По данным следствия, около 00.15 23 ноября на 6-м километре автодороги Северо-Западный обход Гомеля водитель Opel Vectra совершил наезд на мужчину, который находился на проезжей части. Пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. Следователи устанавливают его личность.
Приметы погибшего: на вид 30−35 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы светлые, носил усы и бороду. Был одет: куртка темного цвета с белыми вставками на рукавах, брюки синие, кроссовки черные.
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Приметы погибшего: на вид 30−35 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы светлые, носил усы и бороду.
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