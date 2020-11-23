Астрономы нашли останки древней галактики возле центра Млечного Пути

Источник материала: Tut.by

Более чем за 13 миллиардов лет своей истории Галактика пережила немало слияний и поглощений с крупными и мелкими соседками. Следы одного из первых таких событий обнаружили Рикардо Скиавон (Ricardo Schiavon) и его коллеги по эксперименту APOGEE: останки древней галактики, погибшей еще 10 миллиардов лет назад, но до сих пор сохраняющиеся в Млечном Пути. Статья ученых опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Naked Science .



Звезды погибшей галактики Геркулес находятся недалеко от центра Млечного Пути. Фото: Danny Horta-Darrington (Liverpool John Moores University), ESA/Gaia, SDSS

«Чтобы найти такие останки галактики, необходимо узнать точный состав и параметры движения десятков тысяч звезд, — говорит Рикардо Скиавон. — Это особенно трудно проделать для звезд, расположенных в направлении центра Млечного Пути, где мешают плотные пылевые облака». Поэтому в ходе эксперимента APOGEE, который продлился целое десятилетие, более полумиллиона звезд наблюдали в ближнем инфракрасном диапазоне, который позволяет заглянуть сквозь пыль.



Наблюдение звезд Геракла в сегодняшнем Млечном Пути сильно затрудняют газопылевые облака в центре нашей Галактики. Фото: Danny Horta-Darrington (Liverpool John Moores University), NASA/JPL-Caltech, SDSS

Среди всего этого множества звезд ученые выделили популяцию, отличающуюся от остальных скоростями и низкой металличностью — содержанием элементов тяжелее водорода и гелия. Проследив за их движением, авторы исследования смогли реконструировать прошлое галактики, которую они некогда представляли. Ей дали название Геракл (Heracles).

В отличие от большинства других обнаруженных в Млечном Пути останков иных галактик, эти располагаются не на окраинах разреженного гало, а в его внутренних областях, в пределах четырех килопарсек от центра Галактики. Ученые связывают это с тем, что поглощен Геракл был еще на ранних этапах существования Млечного Пути, когда не достиг своих современных размеров и массы.

По оценкам исследователей, это произошло еще 10 миллиардов лет назад, а масса самого Геракла тогда составляла порядка 500 миллионов масс Солнца. Сегодня на оставшиеся от него звезды может приходиться до трети общего населения гало Млечного Пути.