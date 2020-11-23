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Астрономы нашли останки древней галактики возле центра Млечного Пути
Источник материала: Tut.by
Более чем за 13 миллиардов лет своей истории Галактика пережила немало слияний и поглощений с крупными и мелкими соседками. Следы одного из первых таких событий обнаружили Рикардо Скиавон (Ricardo Schiavon) и его коллеги по эксперименту APOGEE: останки древней галактики, погибшей еще 10 миллиардов лет назад, но до сих пор сохраняющиеся в Млечном Пути.
«Чтобы найти такие останки галактики, необходимо узнать точный состав и параметры движения десятков тысяч звезд, —
Среди всего этого множества звезд ученые выделили популяцию, отличающуюся от остальных скоростями и низкой металличностью — содержанием элементов тяжелее водорода и гелия. Проследив за их движением, авторы исследования смогли реконструировать прошлое галактики, которую они некогда представляли. Ей дали название Геракл (Heracles).
В отличие от большинства других обнаруженных в Млечном Пути останков иных галактик, эти располагаются не на окраинах разреженного гало, а в его внутренних областях, в пределах четырех килопарсек от центра Галактики. Ученые связывают это с тем, что поглощен Геракл был еще на ранних этапах существования Млечного Пути, когда не достиг своих современных размеров и массы.
По оценкам исследователей, это произошло еще 10 миллиардов лет назад, а масса самого Геракла тогда составляла порядка 500 миллионов масс Солнца. Сегодня на оставшиеся от него звезды может приходиться до трети общего населения гало Млечного Пути.
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Недалеко от центра Млечного Пути обнаружились звезды - останки галактики Геркулес, поглощенной нашей еще 10 миллиардов лет назад.
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