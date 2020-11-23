Белорус Геннадий Короткевич вновь выиграл турнир по программированию Topcoder Open

Источник материала: Tut.by

Уроженец Беларуси, аспирант Университета ИТМО Геннадий Короткевич одержал победу в треке Algorithm на чемпионате Topcoder Open 2020. Об этом вуз сообщил на своей странице в Facebook.

Ещё. Одна. Победа. Гены Короткевича! Да, у нас остаётся все меньше подводок для этой столь частой, но не менее… Опубликовано Университет ИТМО Воскресенье, 22 ноября 2020 г.

Topcoder Open — ежегодный индивидуальный профессиональный турнир по программированию, проводимый компанией Topcoder Inc. с 2001 года. Соревнование традиционно включает в себя шесть направлений: Algorithm, Development, First2Finish, UI Design, UI Prototype и Marathon. После завершения онлайн-этапов по каждому из треков определяются победители, набравшие наибольшее количество очков. Именно они получают возможность отправиться на очный финал.

В этом году соревнование прошло с 13 по 22 ноября. Участникам направления Algorithm, в котором победил Геннадий, следовало за 1,5 часа решить предложенные задачи, используя языки программирования Java, C#, C++ или Python.

Напомним, что в 2019 году Геннадий Короткевич также участвовал и одержал победу по двум направлениям — Marathon и Algorithm. Это первый случай подобного рода за всю историю соревнований.