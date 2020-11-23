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Белорус Геннадий Короткевич вновь выиграл турнир по программированию Topcoder Open
Источник материала: Tut.by
Уроженец Беларуси, аспирант Университета ИТМО Геннадий Короткевич одержал победу в треке Algorithm на чемпионате Topcoder Open 2020. Об этом вуз
Topcoder Open — ежегодный индивидуальный профессиональный турнир по программированию, проводимый компанией Topcoder Inc. с 2001 года. Соревнование традиционно включает в себя шесть направлений: Algorithm, Development, First2Finish, UI Design, UI Prototype и Marathon. После завершения онлайн-этапов по каждому из треков определяются победители, набравшие наибольшее количество очков. Именно они получают возможность отправиться на очный финал.
В этом году соревнование прошло с 13 по 22 ноября. Участникам направления Algorithm, в котором победил Геннадий, следовало за 1,5 часа решить предложенные задачи, используя языки программирования Java, C#, C++ или Python.
Напомним, что в 2019 году Геннадий Короткевич также
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В прошлом году он победил по двум направлениям.
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