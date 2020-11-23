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Журнал Time назвал сто лучших изобретений 2020 года

23.11.2020 12:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Журнал Time составил перечень из 100 лучших, по их мнению, изобретений 2020 года. Посмотрели, какие гаджеты вошли в него.

Список из ста устройств собирали исходя из мнений редакторов и журналистов издания со всего мира. Заявки на участие собирались через специальную онлайн-форму. Каждое из устройств-претендентов оценивалось экспертами по ряду параметров вроде эффективности и влияния на всю индустрию.


Скриншот веб-страницы с конкурсантами журнала Time

Лауреатов разместили по нескольким категориям — например, здоровье, развлечения, искусственный интеллект, потребительская электроника, дизайн, образование и другие.

В «Развлечениях» отметили две игровые приставки следующего поколения — Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X. Высоко оценили и игровой облачный сервис от NVIDIA — GeForce Now. Редакторам издания понравился 65-дюймовый телевизор LG GX OLED с 4K-разрешением, а также Samsung Sero — ТВ, который может показывать изображение как в горизонтальном, так и вертикальном режимах.


Среди других более и менее известных устройств выделили камеры Sony Alpha A7C и Insta360 One R. Кроме того, в топ-100 попали два необычных смартфона — Microsoft Surface Duo и LG Wing. Первый состоит из двух экранов-половинок, складывающихся как книга. Второй оснащается поворотным основным дисплеем, который можно развернуть горизонтально.

Ниже — цены популярных сейчас игровых приставок:

 
 
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Список из ста устройств собирали исходя из мнений редакторов и журналистов издания со всего мира.
 
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