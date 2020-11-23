«Полесьежилстрой» объяснил, почему в Бресте до сих пор не начали строить дома-«паруса»

Источник материала: Tut.by

Два года назад живописный уголок на берегу реки Мухавец в районе улицы Октябрьской Революции собиралась застраивать компания «Полесьежилстрой». Однако строительство ЖК «Парус» так и не началось. Застройщик «Полесьежилстрой» объяснил Realt.by почему.



Изначальный проект. Фото: Realt.by

Право заключения договоров аренды земельных участков для строительства и обслуживания участка многоэтажной жилой застройки со встроенными объектами соцкультбыта и торговли вдоль улицы Октябрьской Революции в районе «ЮВМР-4» Бреста сроком на 10 лет ОАО «Полесьежилстрой» приобрело по результатам аукционных торгов в августе 2018 года. Цена продажи участка тогда составила 4,5 миллиона рублей.

Согласно условиям аукциона, на ОАО «Полесьежилстрой» возлагались определенные обязательства, в том числе — получение архитектурно-планировочного задания, технических условий для инженерно-технического обеспечения объекта строительства и разрешения горисполкома на проведение проектно-изыскательских работ. Однако во время работы над документами победитель аукциона обнаружил, что в предоставленном градостроительном паспорте земельного участка содержатся существенные несоответствия требованиям технических нормативных правовых актов (данный факт позже был официально подтвержден проведенным за счет ОАО «Полесьежилстрой» экспертным исследованием). Без приведения градостроительного паспорта и других исходных данных в соответствие с требованиями ТНПА приступать к проектированию и строительству не представлялось возможным, о чем, к слову, застройщик уведомил и Брестский горисполком.

В своих обращениях застройщик ссылался на действующее законодательство Республики Беларусь, в частности, на указ президента Республики Беларусь № 26 от 14.01.2014, который предусматривает, что формирование земельных участков для аукционов должно осуществляться на основании градостроительного паспорта — документа, содержащего характеристику земельного участка, градостроительные, архитектурные, инженерно-технические, охранные требования к использованию и застройке земельного участка.

В итоге за несколько месяцев «Полесьежилстрой» (опять-таки за собственные средства) привел исходные данные аукциона в соответствие с требованиями ТНПА и обратился в Брестский горисполком за получением разрешения на проектирование и строительство. Однако в горисполкоме посчитали, что застройщик затягивает сроки строительства, и 5 мая 2020 года приняли решение расторгнуть договор аренды с ОАО «Полесьежилстрой» и изъять земельные участки. Кроме того, Брестский горисполком обязал застройщика выплатить цену продажи аукциона в полном объеме (фактические затраты на тот момент составили 2,7 миллиона рублей).

ОАО «Полесьежилстрой» с такой постановкой не согласилось и было вынуждено обратиться в суд:

— Проведение торгов вызывает искреннее недоумение. Ведь в настоящее время предмет аукциона продолжает являться предметом судебных разбирательств в экономическом суде Брестской области. Кроме того, жалоба о признании недействительным решения Брестского горисполкома направлена в Верховный суд Республики Беларусь.

Тем не менее новые торги по земельному участку назначены на 15 декабря. Заявленная начальная стоимость надела в 10 гектаров — 1,6 миллиона рублей.