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Брестский таксист попал в аварию с пассажиром

23.11.2020 12:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Бресте произошло ДТП с участием автомобиля такси «Лада», пассажира госпитализировали.

Брестский таксист попал в аварию с пассажиром

По сообщению областной ГАИ, авария случилась вечером 18 ноября на дороге, ведущей от трассы М1 к улице Пионерской. Предварительно, 20-летний таксист не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Лянча».

В результате ДТП водитель такси получил легкие травмы. Госпитализация потребовалась 23-летнему пассажиру, который ехал на заднем сидении и не был пристегнут ремнем безопасности.

В Брестской области за два осенних месяца по вине таксистов произошло 61 ДТП с материальным ущербом.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте произошло ДТП с участием автомобиля такси «Лада», пассажира госпитализировали.
 
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