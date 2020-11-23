Брестский таксист попал в аварию с пассажиром

В Бресте произошло ДТП с участием автомобиля такси «Лада», пассажира госпитализировали.





По сообщению областной ГАИ, авария случилась вечером 18 ноября на дороге, ведущей от трассы М1 к улице Пионерской. Предварительно, 20-летний таксист не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Лянча».

В результате ДТП водитель такси получил легкие травмы. Госпитализация потребовалась 23-летнему пассажиру, который ехал на заднем сидении и не был пристегнут ремнем безопасности.

В Брестской области за два осенних месяца по вине таксистов произошло 61 ДТП с материальным ущербом.