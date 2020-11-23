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В Пинском районе утонул рыбак

23.11.2020 12:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Мужчина 1963 года рождения утонул во время рыбалки возле деревни Березцы, сообщили в ОСВОД.

В Пинском районе утонул рыбак
Березцы. Из архива Рanoramio.

Двое мужчин рыбачили из лодок на местном водоеме 21 ноября. В какой-то момент пинчанин 1963 года рождения пропал из поля зрения знакомого. Около 22:00 работники МЧС обнаружили тело утонувшего рыбака.

Погибший рыбачил из лодки без спасательного жилета.

 
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Мужчина 1963 года рождения утонул во время рыбалки возле деревни Березцы, сообщили в ОСВОД.
 
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