|
Cостоялся разговор Тихановской с представителем Кремля
Источник материала: KYKY>
В Народном антикризисном управлении рассказали, что Светлана Тихановская пообщалась с представителем Кремля. Соответствующая информация
«Был разговор Тихановской и представителя Кремля в ООН. Это добрый жест, потому что раньше таких диалогов не было. А что касается других договоренностей о диалоге — это «хлопотное дельце», — приводит пресс-служба НАУ слова экс-чиновника Администрации президента и экс-дипломата Анатолия Котова.
Котов также заметил: «Недавно и со стороны Российской Федерации изменилась тональность: начались разговоры о том, что нельзя применять силу к мирным протестующим. Никто не ожидал такой жестокости, которая вызывает стойкие ассоциации с фашизмом. Поддерживать такой режим — значит, быть его соучастником».
А бывший замминистра иностранных дел и бывший посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко заявил, что к разрешению кризиса в Беларуси следует скорее привлекать ЕС и РФ, так как «из-за сфальсифицированных выборов страна оказалась в глубоком политическом кризисе, который обостряется с каждым днем».
«Мы отдаем себе отчет, что такая миссия будет намного эффективнее, если в ней будут как высокие представители ЕС, так и высокие представители РФ, — добавил Астапенко. — Чем быстрее мы найдем из него выход, тем легче будет народу и партнерам».
Быстрая доставка новостей без цензуры — в нашем телеграме.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Народном антикризисном управлении рассказали, что Светлана Тихановская пообщалась с представителем Кремля. Соответствующая информация опубликована в...
|
Архив (Разное)