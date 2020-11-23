Cостоялся разговор Тихановской с представителем Кремля

Источник материала: KYKY

В Народном антикризисном управлении рассказали, что Светлана Тихановская пообщалась с представителем Кремля. Соответствующая информация опубликована в телеграм-канале созданной Павлом Латушко структуры.

«Был разговор Тихановской и представителя Кремля в ООН. Это добрый жест, потому что раньше таких диалогов не было. А что касается других договоренностей о диалоге — это «хлопотное дельце», — приводит пресс-служба НАУ слова экс-чиновника Администрации президента и экс-дипломата Анатолия Котова.

Котов также заметил: «Недавно и со стороны Российской Федерации изменилась тональность: начались разговоры о том, что нельзя применять силу к мирным протестующим. Никто не ожидал такой жестокости, которая вызывает стойкие ассоциации с фашизмом. Поддерживать такой режим — значит, быть его соучастником».

А бывший замминистра иностранных дел и бывший посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко заявил, что к разрешению кризиса в Беларуси следует скорее привлекать ЕС и РФ, так как «из-за сфальсифицированных выборов страна оказалась в глубоком политическом кризисе, который обостряется с каждым днем».

«Мы отдаем себе отчет, что такая миссия будет намного эффективнее, если в ней будут как высокие представители ЕС, так и высокие представители РФ, — добавил Астапенко. — Чем быстрее мы найдем из него выход, тем легче будет народу и партнерам».

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