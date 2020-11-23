Вакцина британской AstraZeneca показала 70% эффективности от COVID-19

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 ноя – Sputnik. Средняя эффективность вакцины, созданной британской фармацевтической компанией AstraZeneca в сотрудничестве со специалистами из Оксфорда, составила 70%, такие данные предоставлены в релизе фармкомпании.

По опубликованной информации, промежуточный анализ клинических испытаний вакцины AZD1222 в Великобритании и Бразилии доказал ее эффективность для предотвращения COVID-19. Сообщается, что в ходе эксперимента не было отмечено ни фактов госпитализации, ни тяжелых случаев заболевания среди добровольцев, которым была введена вакцина.

В компании рассказали, что в испытаниях применялось два разных варианта дозировки препарата. Один режим дозирования продемонстрировал эффективность 90%, второй – 62%.

"Комбинированный анализ двух режимов дозирования показал результат эффективности в среднем в 70%", – сообщили в компании.

Похвала от премьера

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает данные об эффективности вакцины компании AstraZeneca "фантастическим результатом".

"Невероятно впечатляющие новости о том, что оксфордская вакцина показала такую эффективность на испытаниях. Впереди еще дальнейшие проверки на безопасность, но это фантастические результаты", – написал Джонсон в своем аккаунте в Twitter.

Он высоко оценил роль "потрясающих" ученых Оксфорда и компании AstraZeneca, а также всех участвовавших в испытаниях.

Первая в мире вакцина

Ранее появились данные об эффективности российской вакцины "Спутник V" – она составила 92%, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте вакцины "Спутник V". Эффективность была доказана на основании первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований в РФ через 21 день после получения добровольцами первой иммунизации.

"Спутник V" – первая в мире вакцина от COVID-19, ее зарегистрировали в августе текущего года. Заявку на сертификацию препарата подали в ВОЗ, многие страны уже изъявили желание закупить российский препарат и наладить местные производства. Среди них – Венгрия , Израиль , Венесуэла , Индия , ОАЭ, Бразилия, Турция , Китай, Корея . Ожидается, что цена на вакцину будет ниже, чем у конкурентов – компаний Pfizer (их препарат будет стоить 19,5 доллара) и Moderna (25-37 долларов).

Проходят испытания "Спутника V" и в Беларуси, в октябре в поликлиниках страны вакцинировали 100 добровольцев, сейчас их состояние удовлетворительное. Первую партию препарата на белорусских мощностях планируется выпустить в лабораторных условиях уже в этом году, а в массовое производство "Спутник V" выйдет в следующем. Первыми, кого вакцинируют, будут медработники, педагоги и военнообязанные.

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