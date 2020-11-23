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Вакцина британской AstraZeneca показала 70% эффективности от COVID-19
23.11.2020 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 ноя – Sputnik. Средняя эффективность вакцины, созданной британской фармацевтической компанией AstraZeneca в сотрудничестве со специалистами из Оксфорда, составила 70%, такие данные предоставлены в релизе фармкомпании.
Пресс-служба МИД Венгрии
По опубликованной информации, промежуточный анализ клинических испытаний вакцины AZD1222 в Великобритании и Бразилии доказал ее эффективность для предотвращения COVID-19. Сообщается, что в ходе эксперимента не было отмечено ни фактов госпитализации, ни тяжелых случаев заболевания среди добровольцев, которым была введена вакцина.
В компании рассказали, что в испытаниях применялось два разных варианта дозировки препарата. Один режим дозирования продемонстрировал эффективность 90%, второй – 62%.
"Комбинированный анализ двух режимов дозирования показал результат эффективности в среднем в 70%", – сообщили в компании.
Похвала от премьера
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает данные об эффективности вакцины компании AstraZeneca "фантастическим результатом".
"Невероятно впечатляющие новости о том, что оксфордская вакцина показала такую эффективность на испытаниях. Впереди еще дальнейшие проверки на безопасность, но это фантастические результаты", – написал Джонсон в своем аккаунте в Twitter.
Он высоко оценил роль "потрясающих" ученых Оксфорда и компании AstraZeneca, а также всех участвовавших в испытаниях.
Первая в мире вакцина
Ранее появились данные об эффективности российской вакцины "Спутник V" – она составила 92%, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте вакцины "Спутник V". Эффективность была доказана на основании первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований в РФ через 21 день после получения добровольцами первой иммунизации.
© AFP 2020 / MICHAEL COHEN
"Спутник V" – первая в мире вакцина от COVID-19, ее зарегистрировали в августе текущего года. Заявку на сертификацию препарата
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал опубликованные результаты "фантастическими".
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