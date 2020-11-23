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Неделя начнется с дождей: точный прогноз погоды от синоптиков

23.11.2020 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 ноя – Sputnik. Дождливая погода ожидается в Беларуси в первой половине недели, сообщил Гидромет.

© Sputnik / Андрей Рудаков
Сильный ветер ожидается в понедельник в Беларуси

В понедельник на улице будет до +2..+7°C.  Синоптики предупреждают о порывистом ветре. В некоторых регионах - сильный порывистый. Почти по всей стране пройдут кратковременные дожди, будет преимущественно облачно.

Кратковременные дожди прогнозируют и во вторник. На улице будет облачно с прояснениями. Ветер западный, северо-западный порывистый. Ночью температура воздуха составит ..+5°С, днем +3..+8°С.

Среда тоже выдастся дождливой. Ночью по крайнему северо-востоку пройдет мокрый снег. Также в этом регионе возможен слабый гололед. Ветер западный умеренный. Ночью воздух охладится до -1..+5°С, днем на улице будет +2..+7°С.

Только четверг обойдется без дождей. Кратковременные осадки возможны лишь по востоку страны. В отдельных районах ожидается туман. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы составит -2..+5°С, по Брестской области при прояснениях до -5°С, днем +2..+7°С.

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Теги: Минск
 
 
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С понедельника по среду в Беларуси будут идти дожди. Единственная радость – они окажутся несильными и краткосрочными.
 
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