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Один из директоров EPAM задержан

23.11.2020 12:39 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: dev.by

Игорь Овсяник 22 ноября был отвезён в Первомайский РУВД, а ночью доставлен на Окрестина. Об этом сообщила его супруга.

Senior Director, Special Projects в EPAM Systems Игорь Овсяник задержан в минувшее воскресенье, сообщает dev.by

Как сообщила жена Овсяника, обстоятельства задержания ей пока не известны.  Она также не смогла пояснить, что ее муж был задержан на акции – во время районного марша. «Не знаю: он оказался в Первомайском РУВД — это не наш район», - сказала она.

Игорь Овсяник работает в EPAM более 20 лет. Первой его должностью была Software Testing Manager, далее он руководил белорусским офисом, потом - персоналом в Великобритании, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Австрии. Сейчас Овсяник курирует проекты компании в Индии, Нидерландах, Мексике, Китае, Вьетнаме, направленные на интеграцию новых подразделений в EPAM.

 
 
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Игорь Овсяник 22 ноября был отвезён в Первомайский РУВД, а ночью доставлен на Окрестина. Об этом сообщила его супруга.
 
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