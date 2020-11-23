Один из директоров EPAM задержан

Источник материала: Ежедневник

фото: dev.by

Игорь Овсяник 22 ноября был отвезён в Первомайский РУВД, а ночью доставлен на Окрестина. Об этом сообщила его супруга.

Senior Director, Special Projects в EPAM Systems Игорь Овсяник задержан в минувшее воскресенье, сообщает dev.by .

Как сообщила жена Овсяника, обстоятельства задержания ей пока не известны. Она также не смогла пояснить, что ее муж был задержан на акции – во время районного марша. «Не знаю: он оказался в Первомайском РУВД — это не наш район», - сказала она.

Игорь Овсяник работает в EPAM более 20 лет. Первой его должностью была Software Testing Manager, далее он руководил белорусским офисом, потом - персоналом в Великобритании, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Австрии. Сейчас Овсяник курирует проекты компании в Индии, Нидерландах, Мексике, Китае, Вьетнаме, направленные на интеграцию новых подразделений в EPAM.