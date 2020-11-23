Лукашенко объяснил отсутствие патриотизма у студентов

Источник материала: Ежедневник

фото: m.censor.net

По мнению Лукашенко, отсутствие патриотизма чаще всего наблюдается у тех, кто не служил в армии. Решать эту проблему он предложил вместе с Минобороны.

23 ноября Александр Лукашенко принял с докладом министра обороны Виктора Хренина. Помимо актуальных проблем вооруженных сил, обсуждались проблемы вопросы «противодействия деструктивным силам, которые пытаются, по определению Лукашенко, «опрокинуть страну». По его мнению, одной из причин появления таких сил является «отсутствие настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков».

Прежде всего речь идет о тех, кто не прошел службу в ВС, отметил Лукашенко, имея в виду студентов. «Правда, есть и среди прошедших, но это единицы. Поэтому в патриотическом воспитании у нас большой пробел, его надо ликвидировать. Каким образом мы это будем делать?" – спросил Лукашенко у министра обороны.