«Ваши вопросы заставляют меня оправдываться». Как выглядит диалог с квартирным аферистом

Источник материала: Onliner

В поисках «своего» арендодателя и подходящего жилья квартирантам приходится перерыть массу объявлений. Бóльшая часть из них отпадает из-за несоответствия цены и состояния помещений. Еще какие-то варианты уводят прямо из-под носа: было адекватное предложение — и вот его уже нет. Но порой в темном и холодном царстве подбора крыши над головой начинает мерцать лучик света: хорошая квартира в удобном месте, цена в рублях и без всякой «индексации». Конечно, надо брать.

О том, как белорусов разводят на минские метры, демонстрируя паспорт и даже свидетельство о госрегистрации, мы рассказали еще на прошлой неделе. Как оказалось, случай не единичный. Павел, переехавший в Минск из Сморгони, попал на того же самого «арендодателя». Между молодым человеком и хозяином квартиры состоялась подробная и продолжительная переписка, по которой видно, что квартирант подозревает неладное, но в силу молодости и доверчивости хочет надеяться на лучшее.



















А вот так развивались события на следующий день, когда две стороны должны были бы встретиться.

— На второе октября, на вечер, была намечена встреча, набирал «хозяину» после обеда много раз — недоступен. Ушел с работы, приехал на место (проспект Пушкина, 7) — никто не явился. Зашел в подъезд, нажал на звонок, но квартиру не открыли. Тогда я поговорил с соседями: человека, изображенного на фото в паспорте, не узнал никто. Зато мне описали человека, который реально живет в квартире.

Понял, что дело труба, набрал 102. Там сказали, что приедет наряд. Я спустился вниз и ждал на лавочке. В это время увидел, как в подъезд заходит человек, по описанию очень похожий на того, про которого говорили соседи. Проследил — он зашел в ту самую квартиру. Я снова вышел на улицу, чтобы встретить наряд милиции. Но тут мне перезвонили из РОВД и попросили явиться лично. Пока мы разговаривали, из подъезда вышел настоящий жилец и быстрым шагом куда-то направился. Я пошел за ним, параллельно рассказывая все это сотруднику милиции. Тот посоветовал окликнуть парня и поговорить с ним. Что я и сделал.





Парень этот рассказал, что на фото вообще не его квартира, он живет в доме с начала постройки и ничего не знает. Потом у него зазвонил телефон, как я услышал, кто-то спрашивал, все ли хорошо и где он находится. Парень почему-то нервничал и отвечал в духе «сейчас буду, у меня все ок, потом расскажу». Он довольно быстро бросил трубку и ушел.

Я набрал сотруднику милиции, описал все произошедшее и поехал в отделение. Там меня расспросили и составили необходимые документы. Позже мое дело передали по месту жительства в Уручье, в свой отдел я ездил еще пару раз. Ну вот прошло уже почти два месяца, а продвижения нет. Единственное, мне сказали, что все это «фотошоп»: свидетельство о регистрации и паспорт недействительны. А паспорт вообще имеет идентификационный номер другого человека, и живет он то ли в Бобруйске, то ли в другом городе (я подзабыл). Также, когда я «гуглил» номер телефона афериста, наткнулся в интернете на комментарий от женщины из России, попавшей в аналогичную ситуацию.

Onliner обратился в пресс-службу ГУВД Мингорисполкома, чтобы узнать, на каком этапе сейчас находится рассмотрение «квартирного» вопроса. Там нам ответили, что дело передано в СК. Как только мы получим ответ от этого ведомства, дополним эту новость.