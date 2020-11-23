Вы думаете, у BMW большая решетка? Взгляните на новенький Hongqi H9

Источник материала: Onliner

В последние годы многие производители стали увеличивать решетку радиатора своих моделей, чтобы привлечь покупателей. И пока американцы и европейцы критикуют огромные «ноздри» BMW, китайцы выстраиваются в очередь. И ведь по сравнению с люксовыми моделями из Китая решетка у BMW не такая уж большая.

Сайт CarNewsChina опубликовал снимок, где рестайлинговый BMW 7-Series стоит рядом с новейшим седаном Hongqi H9. Рядом с хромированной «пастью» H9 решетка баварского седана уже не выглядит такой уж громоздкой. Видно, что дизайнеры передней части флагманского Hongqi вдохновлялись скорее продукцией Rolls-Royce, нежели более простыми моделями F-класса. По обе стороны от массивной решетки радиатора у китайского седана расположены элементы головной оптики Matrix LED.





Снаружи и в салоне Hongqi H9 представляет собой очень эффектный люксовый автомобиль. Если не знать подноготной, его можно принять за полноценного конкурента немецким и японским премиум-моделям. Но если заглянуть под капот, все станет на свои места. В движение H9 приводит 4-цилиндровый турбомотор мощностью 252 л. с. Топовые версии предлагаются с 3-литровым V6 на 272 л. с. У «немцев» начинка посерьезнее. За такой увесистой решеткой радиатора впору иметь V8 (хотя бы как один из вариантов).