ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вы думаете, у BMW большая решетка? Взгляните на новенький Hongqi H9

23.11.2020 13:05 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В последние годы многие производители стали увеличивать решетку радиатора своих моделей, чтобы привлечь покупателей. И пока американцы и европейцы критикуют огромные «ноздри» BMW, китайцы выстраиваются в очередь. И ведь по сравнению с люксовыми моделями из Китая решетка у BMW не такая уж большая.

Сайт CarNewsChina опубликовал снимок, где рестайлинговый BMW 7-Series стоит рядом с новейшим седаном Hongqi H9. Рядом с хромированной «пастью» H9 решетка баварского седана уже не выглядит такой уж громоздкой. Видно, что дизайнеры передней части флагманского Hongqi вдохновлялись скорее продукцией Rolls-Royce, нежели более простыми моделями F-класса. По обе стороны от массивной решетки радиатора у китайского седана расположены элементы головной оптики Matrix LED.

Вы думаете, у BMW большая решетка? Взгляните на новенький Hongqi H9

Снаружи и в салоне Hongqi H9 представляет собой очень эффектный люксовый автомобиль. Если не знать подноготной, его можно принять за полноценного конкурента немецким и японским премиум-моделям. Но если заглянуть под капот, все станет на свои места. В движение H9 приводит 4-цилиндровый турбомотор мощностью 252 л. с. Топовые версии предлагаются с 3-литровым V6 на 272 л. с. У «немцев» начинка посерьезнее. За такой увесистой решеткой радиатора впору иметь V8 (хотя бы как один из вариантов).

BMW 7 серия V (F01/F02) Рестайлинг, 2015 г.в., 88 000 км
черный, седан, бензин 4.4 л, автоматическая, полный привод
83 967 р.
32 900$ / 27 712€
BMW 7 серия VI (G11/G12) 740Li xDrive, 2017 г.в., 98 000 км
черный, седан, бензин 3 л, автоматическая, полный привод
140 371 р.
55 000$ / 46 327€
BMW 5 серия VI (F10/F11/F18), 2011 г.в., 247 000 км
белый, седан, бензин 3 л, автоматическая, полный привод
45 684 р.
17 900$ / 15 077€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последние годы многие производители стали увеличивать решетку радиатора своих моделей, чтобы привлечь покупателей. И пока американцы и европейцы критикуют...
 
Новости дня
Новости разные
 
Испытания модернизированной боевой машины ЗРК "Оса" проходят в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика