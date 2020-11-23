Минздрав про отравившихся детей: шесть человек до сих пор в больнице

Источник материала: Onliner

Напомним, в пятницу в столичной школе №61 давали шаурму, после которой 280 школьникам стало плохо, а 17 из них были госпитализировали. По предварительной информации, у детей случилось пищевое отравление. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по поводу нарушения санитарных норм. Позже свои извинения детям и родителям принес комбинат школьного питания Минска, который готовил ту самую шаурму.

«На утро понедельника в детской инфекционной больнице Минска остаются шесть детей, которые были госпитализированы в пятницу из средней школы №61. Новых учащихся не поступало. Источник возможного заражения устанавливают (в ходе эпидемиологического расследования) врачи Минского городского центра гигиены. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего», — говорится в официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения.

Хронология событий

В пятницу после обеда к нам в редакцию стали массово писать родители учеников столичной школы № 61. Младшие школьники ели в 11:35, старшие -- в 12:35. 20 ноября в меню школьной столовой значилась шаурма, которая состояла из курицы, морковки, капусты и какого-то соуса, всё это было завернуто в лаваш. Школьники говорят, что шаурма в столовой -- это редкость: последний раз видели в прошлом году.

Первым плохо стало младшеклассникам, затем -- старшим классам. Симптомы у многих схожие: озноб, боль в желудке и рвота. В итоге к вечеру 280 учеников школы обратились за медицинской помощью. 17 человек были госпитализированы, потом их число выросло до 20.

Также в пятницу стало известно о том, что санитарные службы проводят эпидрасследование. А затем минздрав заявил о создании специальной комиссии по расследованию причин произошедшего, а также о том, что ситуация на контроле председателя Совета Республики Натальи Кочановой, вице-премьера Игоря Петришенко, и. о. министра здравоохранения Дмитрия Пиневича и мэра Минска Владимира Кухарева.





Уже ближе к вечеру Следственный комитет заявил , что по факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 336 УК Беларуси («Нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравления людей»).





Утром 21 ноября директор Комбината школьного питания Минска Сергей Василенко уже принес извинения :

— Комбинат школьного питания Минска приносит искренние извинения родителям и ребятам средней школы №61 в связи с произошедшей ситуацией. Сейчас проводится проверка, мы выясняем причины, повлекшие ухудшение здоровья детей.

Важно понимать, что КШП Минска — это организационная структура. Вся еда готовится непосредственно в районных КШП (в данном случае — Первомайского района). Мы поговорили с заведующей еще одной школьной столовой. Вот, что она думает :

— Я думаю, это вирусное что-то, выразившееся в симптомах на желудочно-кишечном тракте. Сейчас все дети закрыты в школе, системы проветривания работают не так, как положено. А такое быстрое и массовое отравление... Такое может быть только от яда. Давайте тогда уже рассматривать версию и борьбы конкурентов — сейчас сложная ситуация везде, многим было бы интересно забрать школьное питание себе.