Некоторые счастливчики уже получили Cyberpunk 2077

Источник материала: Onliner

Официальный релиз самой долгожданной игры года запланирован на 10 декабря. Но судя по всему, Cyberpunk 2077 полностью готова, и диски с игрой уже отправились в некоторые магазины. Иначе как объяснить фотографии дисков и появление стрима игры?

Стрим продолжался около 20 минут, пока его не отключили. Некий геймер умудрился поиграть в Cyberpunk 2077 и показал всем начало игры. При этом жаловался на мелкие баги. Проблемы, скорее всего, возникли из-за неустановленного «патча первого дня».





А на Reddit кто-то просто похвастался , что имеет честь держать в руках коробку с Cyberpunk 2077 почти за три недели до релиза. Речь о версии для PS4.