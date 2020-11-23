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Некоторые счастливчики уже получили Cyberpunk 2077

23.11.2020 13:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Официальный релиз самой долгожданной игры года запланирован на 10 декабря. Но судя по всему, Cyberpunk 2077 полностью готова, и диски с игрой уже отправились в некоторые магазины. Иначе как объяснить фотографии дисков и появление стрима игры?

Стрим продолжался около 20 минут, пока его не отключили. Некий геймер умудрился поиграть в Cyberpunk 2077 и показал всем начало игры. При этом жаловался на мелкие баги. Проблемы, скорее всего, возникли из-за неустановленного «патча первого дня».

Некоторые счастливчики уже получили Cyberpunk 2077

А на Reddit кто-то просто похвастался, что имеет честь держать в руках коробку с Cyberpunk 2077 почти за три недели до релиза. Речь о версии для PS4.

Игра Cyberpunk 2077 для PlayStation 4
2020 г, экшен, шутер, ролевая, приключения, одиночная игра, с 18 лет
119 р.
7 предложений
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Официальный релиз самой долгожданной игры года запланирован на 10 декабря. Но судя по всему, Cyberpunk 2077 полностью готова, и диски с игрой уже отправились в некоторые...
 
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