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«Белоруснефть»: розыгрыш 100 литров топлива от нашего имени — мошенничество

23.11.2020 13:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Недавно появился сайт с доменом .club, использующий логотип компании „Белоруснефть“,такое письмо пришло в редакцию от Александра. — На нем обещают: за то, что пройдешь анкетирование и разошлешь информацию 20 знакомым, дадут купон на 100 л топлива или 200 руб. для покупок в одной из торговых сетей». В «Белоруснефти» создателей сайта назвали «мошенниками».

«Когда приходишь отоваривать купон, на месте говорят, что такой акции нет, — описал последствия участия в кампании Александр. — Сайты идентичные, информация расходится очень быстро. Люди верят и, не уточняя, идут в магазины с надеждой отоварить такие несуществующие купоны». О подобной ситуации рассказал наш читатель Денис, он так же подчеркнул недействительность розыгрыша топлива, предположив, что таким образом у пользователей выманивают персональные данные.

«Белоруснефть»: розыгрыш 100 литров топлива от нашего имени — мошенничество

Компания «Белоруснефть» прокомментировала ситуацию: «В интернете злоумышленниками создана страница, на которой обещают 100 литров топлива при рассылке сообщения 20 знакомым. ПО „Белоруснефть“ такой акции не проводит. Информацию обо всех проводимых акциях мы размещаем на официальном сайте. Не переходите по ссылкам, полученным от неизвестных источников».

 
 
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«Недавно появился сайт с доменом .club, использующий логотип компании „Белоруснефть“, — такое письмо пришло в редакцию от Александра. — На нем обещают: за то, что...
 
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