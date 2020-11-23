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Беларусь хочет расширить участие в миротворческих миссиях

23.11.2020 13:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Вооруженные Силы Беларуси планируют расширить участие в международных миротворческих миссиях.

"Сегодня мы участвуем в миротворческих миссиях в Ливане под эгидой ООН и выполняем задачи в Украине под эгидой ОБСЕ. Эти вопросы планируем развивать и расширять. У нас есть подготовленное подразделение для этих задач - миротворческая рота в Витебске. Прорабатываем дальнейшие направления для того, чтобы войти в одну из миротворческих миссий", - сообщил сегодня глава обороны Виктор Хренин (цитата БелТА).

Он добавил, что сейчас рассматривается расширение присутствия в Ливане, но есть планы и на другие миссии. Подробности Хренин сообщать отказался.

Тему миротворцев Хренин обсуждал на докладе у пенсионера Лукашенко.

"Как я часто говорю, мир вообще сошел с ума: в последнее время все больше и больше напряженных точек. Востребованность в миротворческих операциях возрастает, мы являемся участниками миротворческих миссий Организации Объединенных Наций», - сказал Лукашенко.

 
Теги: Витебск
 
 
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Вооруженные Силы Беларуси планируют расширить участие в международных миротворческих миссиях.
 
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