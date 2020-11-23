Минздрав РБ: В больнице еще 6 школьников после массового отравления в минской школе

Источник материала: АФН

На утро понедельника в детской инфекционной больнице Минска остаются 6 детей, которые были госпитализированы в пятницу из средней школы №61.

Об этом сообщает Минздрав РБ.

«Новых учащихся не поступало. Источник возможного заражения устанавливают (в ходе эпидемиологического расследования) врачи Минского городского центра гигиены. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего», - говорится в сообщении.

В субботу Мингорисполком сообщил, что 174 ученика средней школы №61 обратились за медицинской помощью (в пятницу сообщалось о более чем 280 пострадавших), из которых 17 были госпитализированы.

Директор комбината школьного питания Минска Сергей Василенко принес извинения родителям и ученикам средней школы №61»

Причины массового отправления учеников 5-9 классов уточняются уже третий день.