МВД РБ: В воскресенье за решетку отправлены 345 человек

Источник материала: АФН

МВД Беларуси подтвердило, что оппозиции удалось провести в Минске марши против фашизма, а также сообщило, что после задержания 345 человек были отправлены за решетку.

«Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 345 человек. По фактам активного сопротивления сотрудникам органов внутренних дел, блокирования движения проводятся проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства», - сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Как сообщалось, по данным волонтеров в минувшее воскресенье были задержаны не менее 430 человек.

«Следует отметить, что несмотря на многочисленные призывы деструктивных телеграм-каналов к участию в протестах, они не нашли ожидаемой поддержки населения в регионах республики, за исключением столицы», - признали в МВД успех новой тактики протестующих на воскресных районных маршах.

МВД также сообщило о трех новых эпизодах рельсовой войны: «зарегистрированы три случая ложной занятости железнодорожных путей из-за наложения металлической проволоки в Борисовском, Крупском и Дзержинском районах».