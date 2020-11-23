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Казакевич: Плюсы нового формата протестов очевидно и они перевешивают минусы

23.11.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Силовикам гораздо сложнее подавлять локальные протестные акции, заявил в комментарии "Белорусскому партизану" директор института "Палітычная сфера" Андрей Казакевич.

Казакевич: Плюсы нового формата протестов очевидно и они перевешивают минусы
– Неделю назад вы говорили, что, возможно, пора менять тактику воскресных протестов, т.к. силовики не дают демонстрантам объединиться в единое шествие. И вот опробована новая тактика: вчера протестующие проводили локальные марши в микрорайонах. В чем видите ее плюсы и минусы? 

– Очевидный плюс в том, что силовикам сложнее подавлять протест. Им трудно присутствовать во всех точках сбора и предотвращать объединение людей в колонны. 

Еще непросто отличать демонстрантов от тех, кто не участвует в акциях: люди сливаются в обычной жизни города. Поэтому силовикам гораздо сложнее применять к протестующим репрессивные меры.

Количество задержанных (правозащитники сообщают о более 300 – «БП») намного меньше, чем в прошлое воскресенье, когда схватили более 1100 человек.

По этим причинам вчерашние акции оказались достаточно удачными – по сравнению с тем, что было неделю или две недели назад.

Основной минус нового формата: не видно массовости и большого масштаба протеста, нет ощущения единства, как это было во время крупных маршей, когда в одном месте собиралось более 100 тысяч человек.

Чисто эмоционально атмосфера не та. Судя по фото- и видеоматериалам, если в одних местах собралось достаточно большое количество участников, то в других их было довольно немного.

Но в любом случае с учетом условий, в которых приходится продолжать протестную активность, то на данный момент плюсы нового формата, пожалуй, перевешивают минусы.

– Можно ли судить об общем количестве участников вчерашних локальных маршей в Минске?

– Точно оценить количество протестующих практически невозможно. В прессе есть оценки в десятки тысяч демонстрантов. Наверное, их могло быть столько – если учесть всех, кто хоть как-то принимал участие в акциях, хоть небольшой промежуток времени.

Но дать точную оценку сложно: и мест проведения было много, и по времени они фактически были рассинхронизированы, и отличить демонстрантов от прохожих в местах крупного скопления людей было непросто.

– Вчерашние марши станут новой точкой роста протестов или силовики смогут приспособиться к такой тактике? 

– Начиная с 9 августа были дни, когда протестное движение концентрировалось на локальных акциях. И практика показывает, что пока силовикам не удавалось эффективно противодействовать им. Это требует гораздо большего количества сотрудников.

Но, конечно, силовики будут искать какой-то ответ на такой формат. Возможно, будут давить на локальных активистов, возможно, прибегнут к демонстративным массовым задержаниям в отдельных районах.

– Во вторник Лукашенко дал помощнику по Минску Барсукову неделю на «наведение порядка». Но он же ранее заявил, что протесты будут продолжаться до весны. Какой прогноз выглядит более реальным? 

– Мне кажется, нет оснований предполагать, что протесты исчезнут. То, что Лукашенко дал неделю на «наведение порядка», так он уже неоднократно обозначал конкретные сроки по подавлению протестов, и это, мягко говоря не срабатывало.

Пока сложно сказать, как будет выглядеть протест зимой при минусовой температуре, при праздниках и прочих факторах.

Понятно, что будут колебания активности, но на данный момент нет ощущения, что протесты полностью сойдут на нет. Т.к. основные проблемы, которые их породили, не решаются. Люди решительны в том, чтобы продолжать протестную активность.
 
Теги: Минск
 
 
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Силовикам гораздо сложнее подавлять локальные протестные акции, заявил в комментарии "Белорусскому партизану" директор института "Палітычная сфера" Андрей...
 
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