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После жестокого избиения в Пинском ГОВД уникальный мастер музыкальных инструментов уехал в Чехию

23.11.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Морально-психологическая травма оказалась гораздо серьезней травм физических - он больше не смог жить в стране, где любого безнаказанно могут покалечить и убить.

После жестокого избиения в Пинском ГОВД уникальный мастер музыкальных инструментов уехал в Чехию
Имя гениального мастера музыкальных инструментов Андрея Шклёды из Пинска известно далеко за пределами Беларуси. У Андрея не было специального образования, он – самоучка. Но учиться к нему тонкостям редкого ремесла приезжали мастера из России, Украины, стран Балтии, пишет Медиа-Полесье. 

На изготовленных им инструментах сегодня играют белорусские и зарубежные знаменитости.

10 августа Андрей был жестоко избит сотрудниками силовых структур. Сначала на улице Кирова в Пинске, где его вместе с братом Романом схватили неизвестные и доставили в здание Пинского ГОВД. Затем насилие продолжалось в одном из кабинетов, потом в помещении стрелкового тира. 


Андрей политикой не интересовался, даже на выборы никогда не ходил. Его интересом по жизни была музыка, а главным богатством – руки и тонкий музыкальный слух. Как раз по ним и пришёлся основной удар кулаками, дубинками и сапогами. 

Андрея избивали так, что голова была похожа на мяч, а руки надолго потеряли чувствительность. В перерыве между избиениями он лежал в луже собственной крови, прижатый к полу чужим сапогом. 

А ещё был страх за своих близких. Мучители в погонах просматривали содержимое его мобильного телефона, фотографии жены и сына и грозились приехать к нему в Кудричи и устроить расправу над семьёй.

В один миг рухнули мечты о счастливой семейной жизни в полесской глубинке. Незадолго до августовских событий Андрей Шклёда вернулся из Польши. Купил домик в деревне Кудричи и перебрался сюда вместе с семьёй. Собирался отдать сына в ближайшую сельскую школу. 

В Кудричи потянулись журналисты ведущих белорусских СМИ, чтобы рассказать о возвращении гениального мастера, а музыканты – чтобы заказать у него инструмент.

Только что начавшаяся жизнь на новом месте внезапно оборвалась. Помня об угрозах расправы, Андрей долгое время боялся возвращаться домой, жил у брата и находился в состоянии депрессии.

На помощь гениальному мастеру пришло музыкальное сообщество. Узнав о том, что с ним приключилось, музыканты организовали Андрею и его брату Роману курс реабилитации в Чехии.

Как рассказала их сестра Ольга, после того, что с Андреем случилось 10 августа в Пинске, он боится возвращаться в Беларусь, где человека просто так могут схватить на улице, доставить в отделение милиции и там избивать. И намерен остаться в Чехии. 

Белорусская диаспора там очень радушно приняла своих земляков. Помогает и морально, и материально. Заботится о них и чешское государство. Сегодня братья изучают чешский язык, планируют найти себе работу в Чехии.

В начале ноября к своим мужьям отправились и жены с детьми. Семьи воссоединились.
 
 
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Морально-психологическая травма оказалась гораздо серьезней травм физических - он больше не смог жить в стране, где любого безнаказанно могут покалечить и убить.
 
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