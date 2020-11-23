Хренин - Лукашенко: Вооруженные Силы готовы к выполнению задач по предназначению









Во время встречи на публику он заявил, что один из главных недостатков в текущей политической ситуации в Беларуси — "отсутствие настоящего патриотизма», особенно у «мужиков, которые не прошли службу в Вооруженных Силах, которые не пробовали этого хлеба".





"Поэтому в патриотическом воспитании у нас большой пробел, его надо ликвидировать", — добавил он.





Хренин, в свою очередь, рассказал об обстановке в армии: сегодня она, по его словам, контролируемая и управляемая, "Вооруженные Силы готовы к выполнению задач по предназначению".





Заметим, что для подавления протестов, как ранее заявляли многие эксперты, сил МВД явно недостаточно. И на вчерашнем примере после преформатирования протестов, это было очевидно.





Однако приобщить для подавления протестов армию опасно прежде всего для самого режима.





Во-первых, настроения в армии в разы менее благоприятные для режима, нежели уже в "повязанном кровью" МВД. Во-вторых, армия не обучена разгонять и подавлять гражданские протесты - там учат воевать с врагом, а не с братьями-сестрами, родителями, друзьями с гражданки.





И. наконец, в-третьих, оружие в руках солдат может с очень большой вероятностью быть направлено против приспешников режима, а это уже однозначно - гражданская война.